Escuela Ernesto Gutiérrez recibe a más de 400 alumnos

Subrayó que uno de los principales objetivos para este nuevo ciclo será fortalecer el aprendizaje y promover una sana convivencia entre los alumnos

Con entusiasmo y disposición para iniciar un nuevo ciclo escolar, la escuela Ernesto Gutiérrez González reabrió sus puertas para recibir a sus estudiantes, informó su director, Víctor Rafael Villegas Ruiz.

El directivo señaló que actualmente el plantel cuenta con 406 alumnos en el turno matutino, aunque esta cifra podría modificarse durante los próximos días debido a los movimientos de altas y bajas que se registren.

Comunidad educativa regresa con ánimo a las aulas

Villegas Ruiz destacó que el regreso a las aulas se desarrolla con ánimo y alegría por parte de la comunidad educativa, al considerar que el reencuentro entre estudiantes y docentes es fundamental para retomar las actividades académicas.

“Actualmente nuestra escuela vuelve a abrir las puertas con el mayor de los ánimos, muy contentos, muy alegres de recibir a todas nuestras niñas, a todos nuestros niños”, expresó.

Buscarán fortalecer el aprendizaje y la convivencia

Finalmente, subrayó que uno de los principales objetivos para este nuevo ciclo será fortalecer el aprendizaje y promover una sana convivencia entre los alumnos, como parte de su formación integral.