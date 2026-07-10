Escucha Beto Granados peticiones en colonia Fidel Velázquez II

Dentro del programa 'Tu Voz Transforma', el alcalde Beto Granados se reunió con vecinos de la colonia Fidel Velázquez II para escuchar sus demandas

El alcalde Beto Granados sostuvo un encuentro con vecinos de la colonia Fidel Velázquez II como parte del programa “Tu Voz Transforma”, iniciativa que promueve el diálogo directo con la ciudadanía para conocer y atender sus principales necesidades.

Durante la reunión, el edil estuvo acompañado por representantes de las secretarías de Bienestar Social, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Seguridad Pública, quienes participaron en la atención de las solicitudes planteadas por las familias del sector.

Entre las principales peticiones, los habitantes destacaron la rehabilitación de juegos infantiles y áreas verdes, trabajos que serán atendidos por las Cuadrillas Renace.

Asimismo, se acordó el restablecimiento y mantenimiento del alumbrado público, además de realizar un levantamiento técnico para evaluar la construcción de la barda perimetral del Jardín de Niños “Hilda Anderson”.

En el encuentro también se anunciaron tres obras relevantes para la colonia: la continuidad del bulevar Sección 16 en el tramo de Lorenzo Martínez a Luis Araiza, como primera etapa; la construcción de la barda perimetral de la Escuela Secundaria General No. 10 “Fernando Villanueva Jiménez”; y la edificación de un aula en la Escuela Primaria “Agapito González Cavazos”.

El presidente municipal reconoció que aún existen desafíos por atender; sin embargo, subrayó que en 21 meses de administración se han impulsado acciones prioritarias para el desarrollo de Matamoros, tras años de rezago.

Como parte de la jornada, y en compañía de autoridades educativas, el alcalde realizó la plantación de un árbol en el área verde de la Escuela Primaria “Agapito González Cavazos”, reforzando así el compromiso con el cuidado del medio ambiente y la mejora de los espacios educativos.