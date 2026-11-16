Esconde diseño del Pulpo Rosa en Tampico, un homenaje a la música

Los ocho arcos ondulados del monumento imitan el símbolo de la clave de Fa para honrar la trayectoria de la Banda Municipal porteña.

Conocido cariñosamente como "El Pulpo Rosa", fue inaugurado oficialmente el 21 de noviembre de 1945 por el entonces alcalde Fernando San Pedro Salem y se edificó para sustituir a un antiguo quiosco de madera que existía en el mismo sitio.

¿Por qué se le conoce como el "Pulpo Rosa"?

El peculiar y famoso apodo nació de la imaginación y la percepción de la propia ciudadanía tampiqueña, ya que al ver las 8 estructuras a distancia, se asemejan a los tentáculos de un pulpo.

Aunque para todo el mundo representa un pulpo, el diseño original del arquitecto de la obra esconde un gran secreto artístico: los arcos ondulados no se inspiraron en un animal marino, sino en la clave de Fa de las partituras musicales. El creador buscó homenajear la fuerte tradición musical de Tampico y su Banda Municipal, diseñando una rotonda cuyas columnas imitan este símbolo de la música.

Refugio histórico ante el huracán Hilda y legado actual

Además de ser el punto de reunión favorito para las familias, los enamorados y las fotos de recuerdo, el "Pulpo Rosa" tiene un trasfondo histórico heroico. En 1955, cuando el devastador huracán Hilda inundó y azotó con fuerza al sur de Tamaulipas, este quiosco —gracias a su firme base y elevación— sirvió como refugio temporal, centro de socorro y comedor comunitario para salvaguardar la vida de decenas de damnificados.

Hoy en día, sigue siendo un bello monumento para visitar en la zona sur de Tamaulipas.