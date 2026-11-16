Esconde diseño del Pulpo Rosa en Tampico, un homenaje a la música

Conocido cariñosamente como "El Pulpo Rosa", fue inaugurado oficialmente el 21 de noviembre de 1945 por el entonces alcalde Fernando San Pedro Salem y se edificó para sustituir a un antiguo quiosco de madera que existía en el mismo sitio.
¿Por qué se le conoce como el "Pulpo Rosa"?
El peculiar y famoso apodo nació de la imaginación y la percepción de la propia ciudadanía tampiqueña, ya que al ver las 8 estructuras a distancia, se asemejan a los tentáculos de un pulpo.
Aunque para todo el mundo representa un pulpo, el diseño original del arquitecto de la obra esconde un gran secreto artístico: los arcos ondulados no se inspiraron en un animal marino, sino en la clave de Fa de las partituras musicales. El creador buscó homenajear la fuerte tradición musical de Tampico y su Banda Municipal, diseñando una rotonda cuyas columnas imitan este símbolo de la música.
Refugio histórico ante el huracán Hilda y legado actual
Además de ser el punto de reunión favorito para las familias, los enamorados y las fotos de recuerdo, el "Pulpo Rosa" tiene un trasfondo histórico heroico. En 1955, cuando el devastador huracán Hilda inundó y azotó con fuerza al sur de Tamaulipas, este quiosco —gracias a su firme base y elevación— sirvió como refugio temporal, centro de socorro y comedor comunitario para salvaguardar la vida de decenas de damnificados.
Hoy en día, sigue siendo un bello monumento para visitar en la zona sur de Tamaulipas.