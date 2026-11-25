La Secretaría ha rehabilitado algunas partes del tramo, pues en lugar de una reconstrucción completa se ha limitado a cubrir los baches con poco concreto

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes equivocó el tramo a rehabilitar, ya que solamente comenzó con los trabajos en una curva previo al tramo con mayor daño, antes de llegar al poblado El Encino, Municipio de Llera, Tamaulipas, por lo que la rehabilitación de la carretera Victoria-Mante quedó inconclusa.

La maquinaria ya fue retirada del lugar sin que la vía quedara terminada y en el sitio solamente se puede apreciar una máquina que se encuentra en un terreno baldío, mientras la maquinaria adicional ya fue retirada junto con las cuadrillas de trabajadores, lo que genera inconformidad entre quienes transitan por este tramo.

La falta de conclusión de las obras deja a los conductores entre baches, terracería y riesgo constante, en una carretera con una historia larga y, a la vez, marcada por el olvido.

Carretera Victoria-Mante arrastra décadas de deterioro

Sus orígenes se remontan a 1936, cuando fue entregada al pueblo para conectar a la capital con el sur del estado, aunque desde entonces ha vivido por décadas entre parches, baches y rehabilitaciones que nunca terminan de consolidarse.

El deterioro no es nuevo, es el resultado de años sin un mantenimiento integral y de largo plazo, y con el paso del tiempo ya se construyeron otras vías para llegar a Tampico.

Sin embargo, esta sigue siendo la principal vía de acceso para llegar al municipio de Valles, San Luis Potosí, por eso para miles de personas no es una carretera secundaria, sino su camino diario para trabajar, trasladar mercancías y llegar a sus hogares.

La Secretaría solamente ha rehabilitado algunas partes del tramo, pues en lugar de una reconstrucción completa se ha limitado a cubrir los baches con poco concreto, una solución parcial que deja ver el pavimento parchado y desigual a lo largo del camino.

Usuarios piden concluir las obras antes de terminar el bachetón 2026

Ese tipo de reparaciones no resiste el paso del tiempo, ya que en la época de lluvias el agua se filtra entre las juntas y vuelve a levantar el material, por lo que los baches reaparecen y el tramo vuelve nuevamente a deteriorarse, como ha ocurrido una y otra vez.

Los usuarios hacen un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que regrese a concluir este tramo carretero, antes de que concluya el presupuesto del bachetón 2026, que comprende una inversión de 2 mil millones de pesos, en el cual según lo visto se ha destinado muy poco recurso para la rehabilitación de esta carretera.