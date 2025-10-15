Envía Pemex primer cargamento de ayuda a Poza Rica, Veracruz

Pemex envió el primer cargamento de ayuda humanitaria recolectada por sus trabajadores en Tamaulipas para apoyar a damnificados de Poza Rica

En un acto de solidaridad con las familias afectadas por las intensas lluvias en el estado de Veracruz, Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó el primer envío de ayuda humanitaria recolectada por sus trabajadores en Tamaulipas, destinada a apoyar a la población de Poza Rica, una de las zonas más golpeadas por el desbordamiento de ríos y arroyos.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, personal de los distintos centros de trabajo de Pemex en Tamaulipas participó activamente en la donación y recolección de víveres, mostrando el compromiso social que caracteriza a la familia petrolera.

Entre los artículos enviados se incluyen agua embotellada, alimentos no perecederos como frijol, aceite, arroz, pastas, atún y conservas; además de productos de higiene y limpieza, entre ellos papel sanitario, pañales, cloro, jabones y toallas sanitarias.

La Gerencia Regional de Relaciones Laborales Norte de Pemex fue la encargada de coordinar la colecta y reunir las aportaciones realizadas por el personal en apoyo a las comunidades afectadas.

Pemex informó que esta acción forma parte de su compromiso permanente con la responsabilidad social y el bienestar de las familias mexicanas, y destacó que la colecta de víveres continuará en los próximos días con el propósito de ampliar el apoyo a más localidades veracruzanas que resultaron damnificadas por las recientes lluvias.

Con este esfuerzo, la empresa reafirma su solidaridad con la población de Poza Rica y su disposición de seguir contribuyendo a la recuperación de las comunidades afectadas por fenómenos naturales.