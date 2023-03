Envenenan a cuatro perros en Ciudad Victoria

Vecinos de la colonia Independencia de Ciudad Victoria, denunciaron el envenenamiento de cuatro perros y exigieron a las autoridades iniciar con las investigaciones para deslindar responsabilidades, además reportaron que se están presentando robos a casa habitación en este sector de la capital del estado.

María Concepción García habitante del sector, dijo que no es la primera vez que sucede este tipo de envenenamiento que está terminando con la vida de perros y gatos.

Los hechos se registraron este día en la esquina donde se ubica la Parroquia María Auxiliadora de la colonia Independencia en la capital del estado.

La mascota Yuli también sufrió las consecuencias del envenenamiento, pero fue auxiliada por los vecinos y lograron reanimarla con algunos remedios caseros para provocar el vómito y desintoxicar.

“Yo cuando llegue no me quedó más que llorar porque yo siempre que veo a un animal así yo ya sé que remedios les podemos dar, y muchos animalitos los hemos salvado con remedios porque algunos veterinarios dicen que no es cierto, nosotros los hemos salvado, los hemos llevado a un punto donde pueden llegar al veterinario y ya el veterinario les da su tratamiento, pero muchísimos animales los hemos salvado con carbón activado, con aceite, con huevo crudo”, dijo la protectora de animales.

De acuerdo a la versión de los habitantes de este sector, no es la primera vez que sucede, ya han aparecido gatos envenenados, una situación en donde exigen a las autoridades, iniciar con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

“Es una responsabilidad muy grande, no son un juguete, este y pues tristemente este animalito quedó desprotegido pero por las buenas atenciones de los vecinos, hemos logrado reanimarla, pero no no se vale y no es justo”, dijo Tomas Guzmán, vecino del sector.