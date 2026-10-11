Entró a salvar a su hijo de 16 años y ambos fallecieron

La mujer de 36 años intentó rescatar al joven de 16 en el río Purificación; Protección Civil desplegó operativo para hallarlos.

Autoridades localizaron sin vida a una mujer de 36 años y a su hijo William, de 16, quienes fueron arrastrados por la fuerte corriente del río Purificación la tarde del viernes 9 de octubre.

El hallazgo se realizó con apoyo de un dron y un helicóptero, a la altura del poblado Estación Cruz, en el kilómetro 49 de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, en un lugar conocido como La Playita.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que elementos de la dependencia, en coordinación con autoridades del municipio de Hidalgo, desplegaron un operativo de búsqueda desde el viernes; sin embargo, las labores fueron suspendidas temporalmente durante la noche debido al riesgo que representaban las condiciones del cauce.

Detalles del incidente y protocolos de rescate

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de rescate, el adolescente se encontraba en el agua cuando fue arrastrado por la corriente. Varios adultos intentaron rescatarlo y uno de ellos también fue jalado, aunque logró ponerse a salvo. La mujer, lamentablemente, no corrió con la misma suerte.

Tras la localización, las corporaciones activaron los protocolos correspondientes. Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos al anfiteatro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT).

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a los habitantes de las zonas cercanas a los afluentes a extremar precauciones ante el incremento de los caudales y la fuerza de las corrientes, derivados de las lluvias recientes registradas en la región de Tamaulipas y Nuevo León.