Entrenador podría ser vetado tras discusión en Reynosa

Tras el incidente, el municipio tomó medidas para evitar que este tipo de comportamientos vuelvan a presentarse en competencias deportivas

Un momento incómodo y conductas consideradas antideportivas se registraron el pasado fin de semana en el Polideportivo de Reynosa, durante los llamados Juegos Populares, donde un entrenador protagonizó una acalorada discusión que quedó grabada en video. En las imágenes se observa al hombre utilizando palabras altisonantes y confrontando a personas que se encontraban en el lugar, situación que fue lamentada por el director del Instituto Municipal del Deporte.

Municipio reprueba comportamiento del entrenador

Saúl Soto, director del organismo, calificó lo ocurrido como reprobable y explicó que el municipio se deslindó de la conducta del involucrado, independientemente de si se trata de un profesor o residente de Reynosa. Señaló que durante el incidente había padres de familia, participantes y niños, por lo que se le pidió moderar su comportamiento.

“La verdad lo que sucedió ahí es muy reprobable. Nosotros nos deslindamos de cualquier persona o de esta persona que estuvo ahí, si es de Reynosa, si es un profesor de aquí de Reynosa, pero realmente lo único que se le pidió es que moderara su comportamiento, ya que estaba siendo agresivo en las instalaciones. Nos acompañaba gente de otros municipios, padres de familia, había niños”, señaló.

El funcionario explicó que el conflicto comenzó cuando el entrenador habría utilizado palabras ofensivas mientras su hijo participaba en la competencia.

El personal encargado del sonido le pidió moderar su vocabulario debido a la presencia de menores y padres de familia, pero la situación escaló hasta convertirse en la confrontación que posteriormente quedó registrada en video.

“Eran insultos primero para su hijo, su hijo estaba compitiendo. Me imagino que empezó a tratar un poquito mal con algunas palabras y la gente que tenía el sonido le empieza a pedir que modere su vocabulario porque hay niños, hay papás, y es cuando empieza el video que ustedes ven ahora y empieza a ofender a las personas que estaban”, relató Soto.

Entrenador podría ser vetado de futuras competencias

Tras el incidente, el municipio tomó medidas para evitar que este tipo de comportamientos vuelvan a presentarse en competencias deportivas.

El director del Instituto Municipal del Deporte informó que la persona involucrada fue boletinada ante instancias deportivas de los tres niveles de gobierno, con la intención de que sea considerada para un posible veto de futuras competencias.

“La prohibición del Instituto ya la tiene. Ese tipo de personas no puede. De por sí batallamos mucho para que nuestros eventos vengan gente de fuera, y luego con esas situaciones que aparte se hacen virales, igual él va a quedar, hasta donde vi ahí, va a quedar vetado”, afirmó.

Los Juegos Populares tienen como finalidad promover la participación deportiva, particularmente entre niños y jóvenes, por lo que autoridades municipales señalaron que este tipo de incidentes no debe opacar el desarrollo de las competencias ni el ambiente familiar que debe prevalecer en este tipo de encuentros.