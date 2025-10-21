Entregarán en diciembre carretera Mante-Ocampo-Tula

Esta vía de alta conectará el sur de Tamaulipas con el centro del país, reduciendo los tiempos de traslado hasta dos horas y mejorando la seguridad vial

La carretera Mante-Ocampo-Tula es un proyecto de infraestructura vial que será entregada en diciembre de este año de acuerdo a las autoridades estatales.

Con una longitud de 107 kilómetros, esta autopista de alta especificación tipo A2 conectará el sur de Tamaulipas con el centro del país, reduciendo significativamente los tiempos de traslado hasta dos horas y mejorando la seguridad vial, uniendo a los habitantes del Bajío con las ciudades de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Inversión y avance de la obra

La construcción de la carretera Mante-Ocampo-Tula ha requerido una inversión de aproximadamente 7 mil millones de pesos. Según el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, la obra presenta un avance cercano al 90 por ciento y está en su etapa final de construcción.

Se espera un tránsito diario promedio anual superior a 3 mil 500 unidades, sobre todo en transporte de carga y turismo, puesto que esta vía unirá al centro del país con el puerto de Altamira y también la playa Miramar, beneficiando a comunidades como Tula, Pueblo Mágico y otros municipios de la huasteca.

El Túnel: un logro de ingeniería

Uno de los aspectos más destacados de la carretera es el túnel "Ing. Américo Villarreal Guerra", que mide 1,815 metros de longitud y es considerado uno de los cinco más largos de México y ya está perforado en su totalidad con su revestimiento interior.

Flujo de aforo y beneficios

La autopista también impulsará el comercio internacional y el turismo, conectando estados clave como Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí con el sur de Tamaulipas.

Conclusión y próximos pasos

La carretera Mante-Ocampo-Tula está a punto de convertirse en una realidad, y su conclusión es esperada con entusiasmo por la comunidad de Tamaulipas.

Con su alta especificación y características innovadoras, esta autopista será un motor de crecimiento económico y desarrollo para la región.