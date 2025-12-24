Entregarán 20 mil regalos a niños vulnerables en Tamaulipas

Iglesias cristianas de Ciudad Victoria distribuirán más de 20 mil regalos y útiles escolares a partir del 10 de enero de 2026 en 15 municipios de Tamaulipas

La comunidad cristiana de Ciudad Victoria se prepara para entregar más de 20 mil regalos y artículos escolares en beneficio de niñas y niños de escasos recursos en la región del altiplano tamaulipeco y zona centro de Tamaulipas, en lo que representa una iniciativa que busca llevar alegría a los menores en situación vulnerable.

“Y solamente vamos a esperar el día 10 de enero para llevar alegría, felicidad y para llevar sonrisas a 20 mil niños tamaulipecos, agradecemos todo el apoyo para cumplir con este objetivo”, dijo Héctor Pérez Rocha.



El Pastor de la Iglesia “Amistad Cristiana”, de Victoria, anunció que los apoyos se distribuirán a partir del 10 de enero de 2026, a través de las 200 iglesias ubicadas en al menos en 15 municipios del estado.

“Y ahí es donde se van a dispersar todos los apoyos, principalmente a niños de escasos recursos de estos municipios y para nosotros es una gran bendición poder gestionar todo esto porque es una gestión que hacemos año con año”, señaló.

En conferencia de prensa, Pérez Rocha resaltó el esfuerzo y el compromiso de la comunidad por apoyar a quienes más lo necesitan, asegurando que cada niño reciba un poco de alegría y esperanza en su vida.

“Ese día 10 d enero en las 200 iglesias que están participando habrá una fiesta simultánea, algunas van a ser en la mañana, otras la medida, otras en la tarde, pero ese día habrá 20 mil sonrisas de niñas y niños”, concluyó.