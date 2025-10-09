Entregará Cáritas lentes graduados a más de 300 alumnos

Caritas de Nuevo Laredo apoyará a más de 300 niños y niñas entregando lentes graduados, beneficiando a familias de escasos recursos económicos

Más de 300 lentes graduados se entregarán a igual cantidad de niñas y niños detectados mediante una campaña de revisión de la vista en escuelas primarias.

Las y los beneficiados pertenecen a familias de escasos recursos económicos, que no sabían que tenían problemas visuales hasta que sus escuelas fueron visitadas por un optometrista, como parte de la campaña de fundación Cáritas y una maquiladora local, informó María Elda Elizondo, directora de Cáritas.

“Cáritas no nada más son despensas, sino que tenemos otros proyectos. Ahorita estamos en un proyecto con un donante muy especial, con Fondo Chihuahua a través de una maquiladora de aquí.

“Tenemos un proyecto de lentes para niños en edad escolar y vamos a empezar con las entregas la próxima semana. Ya el optometrista recurrió a las escuelas, hizo las revisiones”, explicó la directora.

El optometrista determinó qué niños requieren lentes, así como la graduación para cada uno. Luego, les dio opción de seleccionar su armazón, y ya este próximo viernes se hará una primera entrega en la Escuela Primaria “Juana de Asbaje”.

Aún hay oportunidad de que más niños se registren para la revisión de la vista y donación de anteojos, ya que la próxima semana habrá una nueva entrega. El registro se puede hacer a través de las redes sociales de Cáritas de Nuevo Laredo.

“Ahorita estamos trabajando con zonas escolares del poniente, está la escuela ‘Juana de Asbaje’, está la escuela ‘Leona Vicario’, la ‘Club de Leones’, la ‘Joaquín Fernández de Lizalde’, ‘La Coronela’, de las que recuerdo ahorita.

“Pero en la ‘Juana de Asbaje’ vamos a citar cuatro, cinco escuelas para hacer la entrega de los lentes, y la próxima semana estaremos también. Después el optometrista sale a una convención, y pasado el 26 seguimos con el proyecto hasta terminar los más de 300 lentes que tendremos”, afirmó.

Este programa permitió que se detectara el problema visual de las y los niños, pues hay papás que no se habían dado cuenta, principalmente porque no tienen el dinero para llevarlos a una óptica.

“Ese proyecto lo presentamos y afortunadamente hubo ese deseo de Fondo Unido Chihuahua a través de la maquiladora. Es sin ningún costo para las familias, desde lo que es la revisión por el optometrista y los lentes. Es el armazón que el niño quiso.

“Tenemos alrededor de 32 niños que tienen una graduación especial, y es un poquito más costoso, pero a los niños ni al padre de familia les cuesta ni un solo cinco”, aclaró Elizondo.