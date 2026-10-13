Entregan nuevos nombramientos para el sector educativo

Con esta entrega, suman alrededor de 6 mil nombramientos otorgados en coordinación con la Sección 30 del SNTE, de 2024 a la fecha

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, informó que durante los últimos días se entregaron 47 nuevos nombramientos para plazas de intendencia, secretariales y prefecturas.

El funcionario señaló que, con esta entrega, suman alrededor de 6 mil nombramientos otorgados en coordinación con la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de 2024 a la fecha.

Reconoció que aún persisten retos debido a las jubilaciones, vacantes, cambios, enfermedades y otros movimientos dentro del sistema educativo. En este sentido, indicó que todavía están pendientes 400 nombramientos por entregar en distintos municipios del estado.

Por otra parte, Valdez García destacó que en el foro estatal realizado recientemente en Ciudad Victoria participaron de manera presencial 600 trabajadores de la educación y, de forma virtual, más de 4 mil docentes.

Explicó que durante el encuentro se reflexionó sobre la importancia de no excluir la tecnología de las escuelas, sino utilizarla mediante tabletas o computadoras, siempre con objetivos educativos específicos.

Añadió que tanto los maestros como los padres de familia aceptaron favorablemente el acuerdo nacional, al cual se dará seguimiento mediante las acciones correspondientes.