Entregan distintivos “Hecho en Tampico” a 70 empresas locales

La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, encabezó la entrega de los distintivos “Hecho en Tampico” a 70 empresarios de la ciudad, en una ceremonia que reafirma la estrategia del gobierno local para impulsar el comercio y dinamizar la economía regional.

Tampico consolida marca propia ante el IMPI

Con este programa, Tampico se convierte en la primera ciudad del sur de Tamaulipas en contar con una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), fortaleciendo su identidad productiva y su posicionamiento competitivo.

El acto protocolario se desarrolló en la Plaza de Armas, donde la alcaldesa estuvo acompañada por la senadora Olga Sosa Ruiz; Mariana Álvarez Quero, subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, en representación de la secretaria de Economía estatal, Ninfa Cantú Deándar; Blandina Rosa Guerra Fernández, coordinadora en Tamaulipas de la Secretaría de Economía Federal; y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Tampico, Eduardo Manzur Manzur.

“Para mí es un verdadero honor encabezar la primera entrega del distintivo ‘Hecho en Tampico’. Hoy no solo entregamos un reconocimiento; hoy damos un paso firme en la construcción de una identidad económica propia, fuerte y orgullosa, donde nadie se quede atrás", expresó Villarreal Anaya.

Impulso alineado a estrategias estatal y nacional

La edil explicó que esta política pública se encuentra alineada con la visión nacional del Plan México, promovido por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, así como con la estrategia del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, quien impulsa la marca “Hecho en Tamaulipas” como mecanismo de fortalecimiento económico.

“Hoy nace y se consolida nuestra propia marca: Hecho en Tampico. Una marca que representa calidad, identidad, esfuerzo y tradición; que reconoce a quienes todos los días levantan la cortina de su negocio, producen, innovan, sirven y generan empleo”, subrayó.

Apoyo directo a micro, pequeñas y medianas empresas

La presidenta municipal detalló que el distintivo forma parte de una estrategia integral de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante acciones de capacitación, vinculación comercial, promoción y generación de oportunidades para su crecimiento.

En su intervención, la directora de Desarrollo Económico, Nora Alejandra Izaguirre Acevedo, señaló que el programa representa no solo un esquema de posicionamiento, sino también una herramienta jurídica que protege la identidad productiva local y fortalece la competitividad de quienes integran esta iniciativa.

En representación de las y los empresarios beneficiados, Susana Treviño, propietaria de la empresa familiar Sabalito, agradeció al Ayuntamiento por impulsar acciones que respaldan al sector productivo y fomentan estándares de calidad más altos.

Reconocen identidad cultural y gastronómica

Durante la ceremonia también estuvieron presentes la diputada local Úrsula Salazar Mojica, integrantes del Cabildo, representantes de organismos empresariales y funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

El evento incluyó la presentación de un grupo de huapango y una muestra gastronómica, resaltando la riqueza cultural y culinaria que distingue a Tampico como parte esencial de su identidad económica.