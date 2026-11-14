Entregan becas 'Transformación Avanza' a alumnos de Nuevo Laredo

El beneficio cubre desde el 20 hasta el 100 % de la colegiatura y se financia con el 5 % de las utilidades que aportan las propias instituciones educativas

El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, se encuentra en Nuevo Laredo, donde entregó 877 becas “Transformación Avanza” a alumnos de preescolar hasta universidad.

Este apoyo es para estudiantes de escuelas particulares con promedios a partir de 9.0, y el porcentaje de la beca depende de la calificación, desde 20 hasta 100 por ciento.

Esto es resultado de un acuerdo con instituciones educativas particulares, que aportan el cinco por ciento de sus ganancias en becas, como un requisito para recibir su registro para operar.

Después de entregar los apoyos en un evento en la Nueva Ciudad Deportiva, el secretario, acompañado por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, entregará obras en dos preparatorias municipales ubicadas en las colonias Valles del Paraíso y Voluntad y Trabajo 4.