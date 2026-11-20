El alcalde explicó que este apoyo consiste en descuentos que van del 20 al 80 por ciento en las colegiaturas, dependiendo de las condiciones establecidas

Un total de 770 estudiantes de Matamoros serán beneficiados con el programa de becas para escuelas privadas, en el que participan 89 planteles educativos de la ciudad, informó el presidente municipal, Alberto Granados Fávila.

El alcalde explicó que este apoyo consiste en descuentos que van del 20 al 80 por ciento en las colegiaturas, dependiendo de las condiciones establecidas por cada institución educativa, con el propósito de facilitar el acceso a la educación y contribuir a la economía de las familias.

Granados Fávila destacó que este tipo de programas forman parte de las acciones impulsadas para fortalecer el sector educativo, al considerar que el respaldo a los estudiantes y sus familias debe mantenerse como una prioridad.

Asimismo, señaló que tanto el Gobierno Municipal como el Gobierno del Estado han incrementado los apoyos destinados a los planteles educativos, con el objetivo de generar mejores condiciones para la comunidad estudiantil de Matamoros.

También reiteró que la entrega de estas becas busca ampliar las oportunidades educativas para niñas, niños y jóvenes que estudian en instituciones particulares, al representar un ahorro directo para sus familias y permitirles continuar con su formación académica sin que el costo de las colegiaturas sea un obstáculo.