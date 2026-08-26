Entregan a 167 pacientes aparatos auditivos en Reynosa

Explicó que los problemas de audición pueden presentarse desde el nacimiento o desarrollarse posteriormente por enfermedades o infecciones

Con el apoyo del Sistema DIF Estatal, el Distrito de Salud para el Bienestar número 4, con cabecera en Reynosa, realizó una jornada regional para entregar aparatos auditivos a pacientes de distintos municipios.

A la convocatoria acudieron personas de Reynosa, Río Bravo, San Fernando y la zona ribereña. Se trata de la primera jornada de este tipo que realiza la Secretaría de Salud.

Iliana Villarreal Cantú, jefa del Distrito de Salud para el Bienestar número 4, explicó que cada paciente recibe un dispositivo de acuerdo con sus necesidades y posteriormente se realiza la graduación correspondiente.

“Es un proceso que se lleva para que los pacientes puedan ser beneficiados por estos equipos, aquí se le está haciendo entrega de este dispositivo auditivo, se les está graduando, ya que la graduación del audio no es la misma para todos los pacientes, ahorita se está llevando a cabo eso”.

En esta primera jornada fueron beneficiados un total de 167 pacientes, quienes recibieron un aparato auditivo personalizado.

Ante la cercanía del próximo ciclo escolar, la funcionaria recomendó a los padres de familia llevar a sus hijos a una valoración auditiva con especialistas.

Explicó que los problemas de audición pueden presentarse desde el nacimiento o desarrollarse posteriormente por enfermedades, infecciones u otras condiciones de salud, y una detección tardía puede afectar el aprendizaje.

“El tema auditivo no tiene edad, si es un problema, y puede ser un problema de nacimiento, o que se pueda desarrollar por alguna patología, muchas veces se puede llegar a presentar por alguna enfermedad o una infección mal curada que puede llevar a perder la audición”.

Villarreal Cantú señaló que en las ciudades que son cabecera de los distritos de salud existen áreas especializadas para atender este tipo de necesidades.

En el caso de Reynosa, ya se prepara una segunda jornada para continuar apoyando a pacientes que requieran aparatos auditivos.

La jefa del distrito informó que la próxima jornada se contempla para octubre y también incluirá cirugías de cataratas.

“Vamos a volver a dar más equipos auditivos en el mes de octubre, vamos a tener la cirugía de cataratas y el tema auditivos, los invitamos a que pasen al distrito, en el segundo piso en el área de vinculación, ahí van a entregar todos sus documentos”.

Entre los requisitos solicitados se encuentran la CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. La información sobre las fechas y documentación también será difundida a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud.