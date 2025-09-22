Entregan 100 notificaciones por semana a dueños de autos chatarra

Agentes de tránsito emiten semanalmente 100 notificaciones a propietarios de vehículos chatarra abandonados, que afectan imagen y generan contaminación

Agentes de tránsito dejan cada semana 100 notificaciones a dueños de vehículos chatarra abandonados en la vía pública, que además de dar mala imagen, representan un foco de contaminación.

En la notificación, se les pide retirar la unidad; de lo contrario, será retirada con una grúa cuyo servicio deberá pagar el propietario del vehículo, informó el director de Tránsito y Vialidad, Armando de la Torre Toledo.

“Se notifican 100 vehículos por semana aproximadamente, es un cálculo; cada semana es lo que se notifica, y el 90 por ciento de los vehículos notificados lo retiran sus propios dueños. “Nosotros nada más retiramos, yo creo que del cinco al 10 por ciento”, detalló.

Una de las colonias en las que hay más chatarra abandonada es la Victoria, ubicada al norte de la ciudad, en la que ya se han hecho dos operativos de dejar notificaciones, pero son reincidentes.

“Vamos a estar notificando, ya anduvimos aquí hace aproximadamente como 15 días, pero los propietarios retiran los vehículos y los vuelven a instalar, y pues, tenemos que volver a proceder”, declaró el director.

Luego de entregar el aviso, se le dan 48 horas a la persona para que mueva el auto de la vía pública.

El funcionario recomendó a la ciudadanía reportar los autos chatarra al teléfono 072 del programa CIGA, para que un agente de Tránsito entregue el aviso al dueño.