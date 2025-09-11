Entrega municipio de Reynosa cancha de futbol en Jarachina Sur

El espacio deportivo, que tuvo una inversión cercana a los dos millones de pesos, se construyó a un costado del Colegio de Bachilleres

Con una inversión cercana a los dos millones de pesos, el gobierno municipal entregó a los vecinos de la colonia Jarachina Sur una nueva cancha de futbol, considerada de beneficio social para la comunidad.

El espacio deportivo se construyó a un costado del Colegio de Bachilleres, por lo que los estudiantes de la institución también podrán hacer uso de las instalaciones.

Además de la práctica del deporte, la cancha incluye jardineras y áreas arboladas que permiten a los vecinos convivir y descansar bajo la sombra de los árboles, ofreciendo un espacio de recreación y esparcimiento para toda la comunidad.

La obra fue aprobada por unanimidad en el cabildo y contó con la presencia de representantes de todos los partidos políticos, quienes fueron testigos de la entrega de este espacio que fortalece la infraestructura deportiva y recreativa del sector.