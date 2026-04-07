Entrega Gobierno de Nuevo Laredo nuevas vialidades

Además, este martes siete de abril se entregarán obras de repavimentación con concreto hidráulico en colonia Palmares, y recarpeteo en colonia Vista Hermosa

Esta semana inició en Nuevo Laredo con la entrega de nuevas vialidades construidas por el gobierno municipal.

En la Colonia 150 Aniversario se inauguró este lunes seis de abril la pavimentación asfáltica en la Calle Francisco Treviño y Trinidad Rodríguez; en la Colonia Cavazos Lerma las vialidades pavimentadas son la Eva Sámano y Emilio Madero, y en la Colonia Los Álamos la calle Querétaro y Límite Oriente.

Estas se suman a más obras entregadas en lo que va de este mes.

El sábado cuatro de abril se entregaron obras hidráulicas, como son la rehabilitación de subcolectores de drenaje sanitario en la Colonia Nueva Era y línea de agua potable en las colonias Buenos Aires, Peña Benavides e Hidalgo.

El jueves dos de abril se entregaron nuevas vialidades en las colonias Naciones Unidas y El Progreso, en el poniente de la ciudad.

Este martes siete de abril se entregarán obras de repavimentación con concreto hidráulico en la colonia Palmares, y recarpeteo en la colonia Vista Hermosa, al sur de la ciudad.