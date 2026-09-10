Entrega DIF Victoria 21 mil desayunos a estudiantes

La presidenta del DIF Victoria, Lucy de Gattás, informó que el organismo continúa fortaleciendo la nutrición de los alumnos en la capital del estado mediante la entrega diaria de 21 mil desayunos escolares diarios.
Este programa tiene como objetivo principal garantizar que los estudiantes cuenten con una alimentación adecuada durante su jornada académica.
DIF Victoria fortalece la alimentación escolar
Con esta cifra, el sistema DIF Victoria reafirma su compromiso con el bienestar y la salud de la comunidad escolar, facilitando que los menores tengan mejores condiciones para su aprovechamiento educativo.
“Si es muy importante para nosotros y seguimos manteniendo los 21 mil desayunos escolares calientes diarios, cuidando la alimentación que es muy importante en nuestros pequeños”, puntualizó.
Lucy de Gattás, finalizó expresando que: “Siempre lo hemos dicho, niña o niño que no come bien no va a aprender, entonces que beneficio de parte del DIF que los niños tengan su pancita llena y puedan estar a gusto y aprendiendo en la escuela, es una gran oportunidad”, concluyó.