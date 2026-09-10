Entrega DIF Victoria 21 mil desayunos a estudiantes

El sistema DIF Victoria reafirma su compromiso con el bienestar y la salud de la comunidad escolar, facilitando que los menores tengan mejores condiciones

La presidenta del DIF Victoria, Lucy de Gattás, informó que el organismo continúa fortaleciendo la nutrición de los alumnos en la capital del estado mediante la entrega diaria de 21 mil desayunos escolares diarios.

Este programa tiene como objetivo principal garantizar que los estudiantes cuenten con una alimentación adecuada durante su jornada académica.

DIF Victoria fortalece la alimentación escolar

Con esta cifra, el sistema DIF Victoria reafirma su compromiso con el bienestar y la salud de la comunidad escolar, facilitando que los menores tengan mejores condiciones para su aprovechamiento educativo.