Entrega Américo Villarreal 80 mdp para fortalecer la ganadería

El gobernador destacó que estos recursos no son solo una inversión económica, sino una apuesta por la identidad y el bienestar de las familias tamaulipecas

Con el firme compromiso de recuperar la esencia productiva y el liderazgo ganadero del estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya entregó apoyos por un total de 80 millones 772 mil pesos al sector pecuario, destinados a sanidad, mejoramiento genético y combate a contingencias sanitarias como el gusano barrenador.

Durante la 89ª Asamblea General Ordinaria de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), celebrada en el Polyforum de Ciudad Victoria, el mandatario estatal destacó que estos recursos no son solo una inversión económica, sino una apuesta por la identidad y el bienestar de las familias tamaulipecas.

Inversión estratégica para el campo

El paquete de recursos entregado por el Ejecutivo Estatal se distribuye en programas clave para la competitividad del sector:

Sanidad Animal: Campañas contra la tuberculosis bovina y control de la mosca del gusano barrenador.

Infraestructura: Inicio de operaciones de la subasta en la zona norte (Reynosa).

Infraestructura: Inicio de operaciones de la subasta en la zona norte (Reynosa). Sustentabilidad: 10 millones de pesos para el aprovechamiento de recursos naturales y extensionismo pecuario.

Mejoramiento Genético: Impulso a la calidad del hato tamaulipeco.

En su mensaje, Villarreal Anaya subrayó que su administración se rige bajo el principio del humanismo, buscando que la prosperidad llegue directamente a los productores primarios.

"El Gobierno del Estado no puede solo ante los retos; necesitamos una participación solidaria y comprometida. Somos una sociedad colaborativa donde todos compartimos una misma historia y cultura", afirmó el gobernador, quien recordó con nostalgia sus vivencias en el rancho junto a su padre, enfrentando retos similares a los actuales.

El mandatario hizo un llamado a los ganaderos a "romper paradigmas" ante los retos de los mercados internacionales y la volatilidad de precios marcados por la Bolsa de Chicago.

Para combatir el intermediarismo, destacó la creación del primer rastro TIF en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), donde los productores pueden sacrificar, empacar y comercializar bajo la marca "Carne Tam", asegurando que la ganancia se quede en manos de quien trabaja la tierra.

Finalmente, el Gobernador resaltó la recuperación de la confianza y la paz en el campo tamaulipeco:

"No seamos de corta memoria; recordemos cómo estábamos hace cuatro o seis años. Hoy tenemos una condición distinta en seguridad que nos permite volver a nuestros ranchos, trabajarlos y ver crecer nuestro ganado con tranquilidad", señaló.

Por su parte, la dirigencia de la UGRT, encabezada por José Guerrero Gamboa, agradeció el respaldo del Gobierno Estatal, reafirmando la alianza para mantener a Tamaulipas como un referente nacional en calidad ganadera.