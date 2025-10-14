Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Tamaulipas

Entrega Américo 29 vehículos blindados a la Guardia Estatal

Por: Alfredo Uvalle

13 Octubre 2025, 15:15

Compartir

Villarreal Anaya presidió la ceremonia en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, donde entregó 14 vehículos blindados tipo Mamba y 15 camionetas Ram 2500

Entrega Américo 29 vehículos blindados a la Guardia Estatal

Con el objetivo de fortalecer tareas de vigilancia en las diversas regiones de la entidad, el Gobernador Américo Villarreal Anaya realizó la entrega de 29 unidades a la Secretaría de Seguridad Pública, beneficiando a los diferentes agrupamientos como la Guardia Estatal.  

Villarreal Anaya presidió la ceremonia cívica de honores a la bandera en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, en donde dio el banderazo a 14 vehículos blindados tipo Mamba y 15 camionetas pick up Ram 2500. 

WhatsApp Image 2025-10-13 at 2.52.21 PM.jpeg

Durante el evento el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, reconoció el respaldo del gobernador, quien ha destinado recursos históricos a esta dependencia y a sus diferentes agrupamientos entre los que figuran: Policía Cibernética, Agrupamiento Carretero, Montado, Canino, Guardia de Género y Tránsito Estatal. 

“A la mitad del camino de esta administración, los avances son visibles, la tranquilidad se fortalece, la confianza regresa y el estado avanza hacia un futuro de paz y desarrollo”, señaló.

Comentarios