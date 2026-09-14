Entrega alcalde de Altamira Segundo Informe de Gobierno

Armando Martínez presentó ante el Cabildo los avances de su segundo año de gestión y anunció que expondrá los resultados públicamente el 21 de septiembre

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, entregó formalmente ante integrantes del Cabildo el documento correspondiente al Segundo Informe de Gobierno, con el que se presentan los avances y resultados alcanzados durante el segundo año de la Administración Municipal 2024-2027.

El documento fue entregado físicamente en el atrio de la Presidencia Municipal y contiene información relacionada con las acciones realizadas durante el último año de gestión en beneficio de las familias altamirenses.

Martínez Manríquez señaló que el informe representa un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, mediante el cual se ponen a disposición de la ciudadanía los resultados obtenidos durante este periodo de gobierno.

El presidente municipal informó que el contenido del documento será presentado públicamente el próximo 21 de septiembre a las 16:00 horas, en el Complejo Integral Multidisciplinario de Altamira (CIMA), donde dará a conocer los principales resultados y acciones desarrolladas durante el segundo año de la administración.