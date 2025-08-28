Entre DIF Reynosa útiles escolares gracias al programa Reto Útil

El programa permitió reunir artículos escolares a través de centros de acopio instalados en distintos puntos de la ciudad de Reynosa

Cientos de niños y niñas de esta ciudad fueron beneficiados con la entrega de útiles escolares organizada por el DIF municipal en el auditorio municipal, como parte de la campaña “Reto Útil”.

El programa permitió reunir artículos escolares a través de centros de acopio instalados en distintos puntos de Reynosa, lo que facilitó que las donaciones de la ciudadanía llegaran directamente a familias en situación de necesidad, apoyando el inicio del nuevo ciclo escolar.

Durante la ceremonia, la directora del DIF municipal, Gabriela Margarita Rosas Blanco, reconoció el esfuerzo de quienes participaron en la colecta.

Aseguró que la suma de voluntades refleja que en Reynosa nadie camina solo y que la solidaridad permite formar un gran equipo dispuesto a ayudar a quienes más lo necesitan.

Rosas Blanco destacó que, aunque en muchos casos la colaboración ciudadana puede pasar desapercibida, esta vez su impacto fue evidente al beneficiar a cientos de familias.

Agregó que la mayor recompensa para los padres será ver a sus hijos crecer con valores, educación y mejores oportunidades, resultado del apoyo recibido.

El DIF municipal reiteró su compromiso de seguir impulsando programas que fortalezcan a las familias reynosenses, al tiempo que subrayó que la participación ciudadana es esencial para abrir mejores horizontes a la niñez.