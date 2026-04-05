Entrada gratis a las albercas de los CDIF Victoria 

Durante la Semana Santa, el Sistema DIF Victoria ha habilitado el acceso gratuito a las albercas en los Centros de Desarrollo Integral de la Familia 2 y 3

Autoridades municipales dieron el banderazo de arranque a las actividades en las albercas públicas con entrada gratuita para niños, jóvenes y adultos en las instalaciones de los CEDIF 2 y 3.

La presidenta del DIF Victoria, Lucy Rodríguez, y el alcalde Eduardo Gattás, dieron inicio a estas actividades e invitan a disfrutar de los atractivos que ofrece el municipio en la capital del estado en estos días santos.

“El alcalde nos autorizó que fuera la entrada completamente gratuita para los niños y para los papás, ya a partir de la próxima semana va a ser una cuota mínima y vamos a tener un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde, entonces para que puedan pasar aquí una tarde muy agradable los niños en la alberca, hay asadores, hay palapitas, pueden traer su comida”, explicó.

Durante la Semana Santa, el Sistema DIF Victoria ha habilitado el acceso gratuito a las albercas en los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) número 2 y 3.

El horario de servicio es de 10:00 de la mañana a 7:00 de la tarde, de lunes a sábado, el domingo se cierra por labores de mantenimiento.

En las albercas se ofrecen clases de natación, actividades recreativas y juegos para los niños, contando además con personal capacitado para atender a los visitantes.

“Tenemos abiertos 2, este que es el CEDIF Número 2 y el número 3 que es el de las Flores, es gratis también halla?, completamente gratis la entrada y va a ver lo mismo, va a ver convivio, hay actividades, va a ver pinta caritas, va a ver para que pinten en yeso, caballetes y bueno todo está muy divertido para los niños”, dijo Lucy Rodríguez.

La alberca del CEDIF número 1 no estará abierta debido a su profundidad, así para proteger la integridad de las y los niños que asistirán en el transcurso de los siguientes días a estas instalaciones.