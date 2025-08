Enfrentan realidad distinta pese a cifras oficiales de seguridad

La brecha entre la percepción oficial y la realidad que viven los ciudadanos en las calles sigue siendo motivo de creciente preocupación en Reynosa

Aunque las autoridades han difundido estadísticas que muestran una mejoría en materia de seguridad, para muchos ciudadanos la percepción es completamente distinta.

Aquellos que han sido víctimas en sus negocios o simplemente por caminar en la calle viven una realidad marcada por el miedo, la incertidumbre y la desconfianza hacia las estrategias gubernamentales.

“Es difícil, sí… mira, mira así, soy relojero, ¿y dónde está el reloj?”, expresó con frustración un comerciante afectado por la delincuencia, quien resume con ironía cómo ha perdido su fuente de trabajo a causa de la inseguridad.

La percepción de ineficiencia en el combate al crimen también es compartida por otros ciudadanos.

Ángel Gallardo, entrevistado en el centro de la ciudad, señaló que las medidas implementadas por el gobierno federal han resultado insuficientes.

“Para que esto se componga, creo que sí… nada más con el peligro de que entre el presidente norteamericano y nos invada, pero es el único que podría hacer algo, porque ese sí entra y meten cintura, no viene acariciando. Estoy en contra de Obrador por eso de los abrazos y no balazos. Fíjate, dicen que violencia trae violencia, no es cierto, no es cierto porque si te sacan la pistola y tú se la pones, ¿qué pasa? Ya no le entran. Pero nos agarran desarmados, ¿y qué hacemos? Según se dice, que en Estados Unidos un pueblo desarmado es un pueblo mutilado, capado”, expresó.

Y es que, a estas alturas, algunos han sido víctimas directas de la violencia, otros han presenciado delitos en la vía pública, y muchos más conocen a alguien que ha sufrido algún hecho delictivo.

Esta sensación de vulnerabilidad se repite en distintos municipios, donde los ciudadanos siguen exigiendo acciones más contundentes por parte de las autoridades.

José Luis Jiménez, trabajador en el primer cuadro de la ciudad, relató que ha sido testigo de múltiples robos en el centro.

“Yo diría que hubiera un poquito más de vigilancia, así con la policía, los estatales y todos esos, porque sí hay mucha gente malviviente que nada más trata de joder a los demás. Hay muchos que se dedican a quitarles las bolsas a las mujeres. Aquí han pasado mujeres corriendo porque trabajo yo, y dicen ‘me arrebataron mi bolsillo, me sacaron el celular de la bolsa’, y todo eso. Yo digo que la policía tiene que tener más vigilancia”, comentó.

Ante la falta de una respuesta eficaz por parte de las autoridades, los ciudadanos se han visto obligados a tomar medidas por cuenta propia para proteger a sus familias y su patrimonio.

“Que pongan cámaras en su casa, porque es lo mejor ahorita; cualquier cosa se graba ahí y se van con el delincuente que se haya metido o haya hecho maldades”, recomendó Margil, quien ha invertido en su seguridad privada como una forma de prevención.

Mientras tanto, la brecha entre la percepción oficial y la realidad que viven los ciudadanos en las calles sigue siendo motivo de creciente preocupación en Reynosa.