 Enfrentan pacientes desabasto de medicamento en centros de salud

Pacientes resultan afectados al no poder surtir sus recetas en los centros de salud del municipio de Reynosa ante el desabasto de medicamentos

Pacientes que acuden a los centros de salud de Reynosa enfrentan no solo largas esperas para recibir atención médica, sino también la frustración de no poder surtir sus recetas debido al desabasto de medicamentos.

Esta situación afecta principalmente a personas con enfermedades crónicas, quienes deben comprar sus tratamientos por su cuenta, a pesar de tener derecho a recibirlos de manera gratuita.

Uno de los casos es el de Inés Martínez, quien requiere medicamentos para la diabetes pero no los encuentra en la farmacia del centro de salud.

“No tienen para el azúcar… Dicen que no hay, estoy batallando. Tengo que comprar una parte y a veces no tengo para pagarlo. Tengo derecho, pero aquí no la tienen”, lamentó.

El problema también afecta a pacientes con otras condiciones, como la epilepsia.

Ángel Gabriel Trejo explicó que, ante la falta de medicamentos en la farmacia del centro de salud, se ha visto obligado a costearlos por su cuenta.

“De repente así pasa, lo tengo que comprar aparte. Cuando lo compro, me gasto entre 300 y 400 pesos”, comentó.

Por su parte, Guadalupe Ibáñez, quien padece hipertensión, enfrenta dificultades similares.

“Yo tengo la alta presión y la telmisartán a veces no la hay, se dificulta conseguirla”, señaló.

Ante esta crisis, la Jurisdicción Sanitaria ha argumentado que el desabasto es un problema generalizado en todo el sistema de salud pública.

Sin embargo, esta justificación no alivia la preocupación de los pacientes que, además de lidiar con sus enfermedades, deben encontrar la manera de costear los medicamentos que deberían recibir de manera gratuita.

Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Salud, tanto a nivel estatal como local, no han ofrecido una solución concreta al problema, dejando en la incertidumbre a cientos de ciudadanos que dependen del servicio público de salud para su tratamiento médico.

