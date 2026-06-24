Enfrentan pacientes calor extremo en Clínica 36 de Matamoros

Entre las principales inconformidades, destacan las largas filas para consulta y para la entrega de medicamentos, así como el tiempo prolongado de espera.

Persisten las quejas por parte de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros, quienes señalan múltiples deficiencias en la Clínica Número 36, tanto en la atención médica como en las condiciones de infraestructura.

La señora Pilar Torres relató que los problemas no son recientes, sino constantes. Indicó que desde el mes pasado, cuando acudió a consulta, el sistema de aire acondicionado ya no funcionaba, situación que se mantiene hasta la fecha. “Volví a venir y es lo mismo”, expresó, al señalar que en esta ocasión esperó alrededor de una hora y media para ser atendida.

Entre las principales inconformidades, destacó las largas filas para consulta y para la entrega de medicamentos, así como el tiempo prolongado de espera que, asegura, afecta directamente a pacientes que ya presentan algún padecimiento. “Si uno no viene enfermo, se enferma más”, comentó, haciendo énfasis en el riesgo para personas con hipertensión ante las altas temperaturas.

Otro de los problemas señalados es el deterioro de las instalaciones. De acuerdo con su testimonio, el elevador lleva aproximadamente un año sin funcionar, además de que existen áreas con vitropiso dañado que no han sido reparadas. Incluso, mencionó que algunas zonas están cubiertas con alfombras improvisadas y otras delimitadas, lo que representa un riesgo para los usuarios.

La falta de aire acondicionado ha obligado al personal a mantener puertas y accesos abiertos para permitir la entrada de aire natural; sin embargo, debido a las temperaturas que superan los 40 grados centígrados en la región, esta medida resulta insuficiente. “Lo único que entra es aire caliente, porque clima no tiene”, señaló.

Asimismo, Pilar Torres afirmó que incluso el personal médico ha manifestado inconformidades por las condiciones en las que trabajan, calificándolas como no aptas. Añadió que en otras unidades, como la conocida “clínica de la CESA”, la situación sería similar o incluso más complicada, especialmente para pacientes internados.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades del IMSS para que atiendan de manera urgente estas problemáticas, particularmente la reparación del sistema de climatización. “El clima es muy indispensable, más con este calor tan fuerte que estamos viviendo”, concluyó.