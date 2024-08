Enfrentan escuelas y empresas crisis por la falta de agua

La escasez de agua en Reynosa ha desencadenado una crisis que afecta a todos los sectores de la comunidad.

El incumplimiento en los cortes programados ha exacerbado las dificultades, especialmente para las familias, planteles educativos y empresas que dependen del suministro regular del vital líquido.

Para muchas familias, la falta de agua ha llegado a ser insostenible. Laura Hilda Pérez Avelino, una ciudadana afectada, expresa su frustración: "Yo tengo 15 días que no tengo nada de agua. Han mandado una pipa una vez, pero en nuestra calle no han mandado ninguna. Los niños están entrando a las ocho y a las 10 ya están saliendo porque no hay agua".

Otro testimonio similar es el de Tania Matus, quien critica la falta de respeto a los tandeos programados: "Nos están cobrando un servicio que no tenemos y, aparte, si no pagas, te la cortan. Es mucho descaro, la verdad. Volvemos a lo mismo, estamos gastando en platos desechables y los niños no tienen clases. Hay gente que tiene enfermos en sus casas y de plano no responden".

La situación también ha generado un gran desafío en los planteles educativos de Reynosa, que apenas reanudaron clases tras el inicio del ciclo escolar. La falta de agua pone en riesgo la salud de los estudiantes, al dificultar el mantenimiento de condiciones higiénicas adecuadas.

Edgar Peña Medina, maestro de primaria, detalla la problemática: "Cuando los niños van al baño, las personas encargadas de la intendencia tienen que estar al pendiente de echar agua a los sanitarios para mantener los baños limpios".

El sector empresarial no ha sido inmune a esta crisis. Organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) han reportado dificultades en diversas áreas de la economía local.

Heberardo González Garza, presidente de COPARMEX, expresa su preocupación: "No se está garantizando el agua. Hay que reconocer un tema importante y valioso: el derecho al agua es un derecho humano. Nos preocupa demasiado que, en cuanto a la rendición de cuentas, no se ha compartido un programa o política que informe a la ciudadanía sobre esta situación".

La escasez ha provocado que muchos empleados no puedan acudir a sus lugares de trabajo, lo que impacta negativamente la productividad. González Garza agrega: "El problema radica en que la poca agua que sale, sale con lodo. Hemos recibido quejas constantes, y no hablamos desde la estadística, sino desde una afectación directa".

El sector productivo ha lanzado un claro mensaje a las autoridades, exigiendo una solución inmediata a la crisis del agua que afecta a toda la ciudad.

González Garza advierte: "Está en riesgo la población de Reynosa si no tenemos agua. La pérdida de vidas humanas puede darse en condiciones de esta naturaleza. Hemos sorteado muchos retos, pero el reto del agua no lo vamos a poder sortear".

