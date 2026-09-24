Enfrentan años de silencio para encontrar a sus desaparecidos

Denuncian 'tortuguismo' en las investigaciones y reclaman a la Fiscalía respuestas sobre familiares cuyo paradero sigue sin esclarecerse

Madres y padres integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, denunciaron lentitud en el avance de las investigaciones oficiales para localizar a sus familiares, algunos de ellos desaparecidos desde hace varios años, mientras continúan realizando por cuenta propia jornadas de búsqueda en vida y volanteo en distintos municipios de la entidad.

Gloria Carmona, integrante y vocera del colectivo con sede en Altamira, explicó que esta semana realizaron el tercer y último día de búsqueda del mes, con acciones principalmente en Altamira y Tampico, aunque las familias también se desplazan a otros municipios en busca de información que permita establecer el paradero de sus seres queridos.

Explicó que las jornadas cuentan con acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional, Guardia Estatal, Fiscalía y Comisión Estatal de Búsqueda, pero señaló que el principal reclamo de las familias se encuentra en el seguimiento de las carpetas de investigación.

"Nosotras no buscamos culpables, lo que buscamos es encontrar a nuestros muchachos, expresó Gloria Carmona, al señalar que las familias están dispuestas a recuperar a sus seres queridos, independientemente de que sean encontrados con vida o fallecidos.

El colectivo está integrado por aproximadamente 34 personas, entre hombres y mujeres, procedentes de Altamira, Tampico, Ciudad Madero, Reynosa, San Luis Potosí, Nuevo León y Michoacán. La cifra corresponde a integrantes del colectivo y no al número de personas desaparecidas, ya que algunos buscadores tienen más de un familiar desaparecido.

Carmona explicó que realizan aproximadamente tres jornadas de búsqueda al mes y que durante estos operativos han localizado restos óseos y recibido información que pudiera representar pistas sobre algunos desaparecidos, aunque, afirmó, no han obtenido resultados definitivos en sus propios casos.

Uno de los casos que mantiene en la búsqueda a Gloria Carmona es el de su hijo Bernardo Iván Pérez Carmona y su nuera, Ivonne Bergara González, quienes, de acuerdo con su testimonio, desaparecieron el 10 de noviembre de 2021, luego de ser extraídos de su domicilio en Altamira; Bernardo Iván actualmente tendría 29 años e Ivonne 34.

La buscadora cuestionó el avance de las investigaciones y aseguró que ha entregado información y posibles pistas a las autoridades sin recibir respuestas suficientes."Necesitamos que la Fiscalía se ponga a hacer lo suyo", manifestó, al señalar que los constantes cambios de agentes del Ministerio Público dificultan la continuidad de las investigaciones.

Afirmó que ha tenido oportunidad de revisar algunas carpetas y que, desde su perspectiva, presentan poco avance documental pese a que algunos casos llevan varios años en investigación. También señaló que existen familias que no han presentado denuncia formal por temor, por lo que considera que los registros oficiales podrían no representar la totalidad de las personas desaparecidas.

De acuerdo con su testimonio, para incorporarse a las jornadas del colectivo es necesario contar con una denuncia formal, aunque durante los operativos varias personas se han acercado para preguntar cómo pueden iniciar la búsqueda de familiares que no han sido reportados oficialmente.

Las familias también han expresado preocupación ante la posibilidad de que personas desaparecidas permanezcan durante largos periodos sin ser identificadas en instalaciones forenses. Carmona sostuvo que recientemente una integrante logró localizar a su hijo después de aproximadamente dos años de permanecer en una instalación forense.

"Si saben dónde están nuestros muchachos, ya nos digan dónde están", fue el llamado de la buscadora dirigido a quienes pudieran contar con información sobre el paradero de las personas desaparecidas.

Entre los casos que actualmente se suman a las jornadas se encuentra el de Jesús Sánchez López, de 34 años, cuya madre, Leticia, relató que desapareció el 20 de septiembre de 2026 y que, según su testimonio, fue sustraído de una comandancia.

La mujer señaló que dos camionetas y dos hombres habrían llegado al lugar para llevarse a su hijo y afirmó que la Fiscalía cuenta con videos relacionados con los hechos. Su petición, dijo, es conocer dónde se encuentra Jesús.

"No busco culpables, simplemente que me regresen a mi hijo", expresó Leticia, quien aseguró que encontró respaldo en Gloria Carmona y en el colectivo para continuar con la búsqueda.

Otro de los casos corresponde a Obed Hernández Ángeles, buscado por su madre, Adela Ángeles Martínez. El joven desapareció el 7 de noviembre de 2022, cuando viajaba en grupo rumbo a Ciudad Victoria y posteriormente tenía previsto trasladarse a Monterrey.

De acuerdo con Adela, tres personas desaparecieron junto con su hijo, pero solamente uno de los demás casos cuenta con ficha de búsqueda, mientras que otro, según su testimonio, no estaría siendo buscado formalmente.

Obed actualmente tendría 35 años y es abogado, egresado de la Licenciatura en Derecho. Su madre recordó que terminó sus estudios con honores y ocupó los primeros lugares durante su carrera.

"Solo les pido que me entreguen a mi hijo. No quiero represalias, no quiero nada, solo quiero a mi hijo", expresó.

Mientras las familias continúan recorriendo calles, difundiendo fichas y buscando cualquier indicio que pueda conducir a sus seres queridos, el reclamo central permanece en el seguimiento de las investigaciones y en la necesidad de obtener respuestas sobre personas cuyo paradero continúa sin esclarecerse.

Las madres y padres buscadores sostienen que no pretenden sustituir a las autoridades, sino mantener activa la búsqueda de sus familiares y aportar cualquier información que pueda contribuir a localizarlos.