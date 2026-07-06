Enfrentamiento en Ciudad Victoria deja un muerto y tres detenidos

Autoridades mantienen acordonada la zona desde la Calle 16 hasta el eje vial norte-sur con el fin de realizar las acciones correspondientes

Esta madrugada se registró una situación de riesgo (SDR), a la altura de la avenida Adolfo López Mateos, en Ciudad Victoria, que dejó como saldo preliminar una persona fallecida y tres detenidos.



De acuerdo a las primeras versiones, el enfrentamiento tuvo su origen tras una persecución y enfrentamiento ocurrido alrededor de las 4 de la madrugada de este domingo durante un rondín de vigilancia del Ejército Mexicano y la Guardia Estatal, justo a la altura de la joroba vial.

Vocería Estatal confirmó la agresión entre policías y civiles armados en Ciudad Victoria

La Vocería de Seguridad del Estado, emitió un comunicado en donde confirma que la madrugada de este día, en atención a un reporte ciudadano, elementos de la Guardia Estatal acudieron al Eje Vial Gral. Lázaro Cárdenas con Blvd. Adolfo López Mateos, en Ciudad Victoria, donde repelieron una agresión por parte de civiles armados.

Como resultado de la intervención, se logró el aseguramiento de una camioneta, armas de fuego, un agresor reducido y la detención de tres masculinos, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que llevará a cabo las investigaciones correspondientes.

Las autoridades mantienen acordonada la zona desde la Calle 16 hasta el eje vial norte sur, altura de la joroba.