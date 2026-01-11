Enfrentamiento en Camargo deja tres detenidos

La situación de riesgo provocó bloqueos en la carretera Ribereña; no se reportan bajas ni lesionados, según información de las autoridades

Un enfrentamiento armado entre civiles y elementos de la Guardia Estatal en el municipio de Camargo dejó como saldo tres hombres detenidos, armas de alto poder aseguradas y una serie de bloqueos sobre la carretera Ribereña, sin que se reportaran agentes lesionados.

De acuerdo con información oficial de la Vocería de Seguridad, los hechos se registraron este sábado durante recorridos de prevención y disuasión del delito en las inmediaciones del Ejido Comales, donde los elementos estatales detectaron una camioneta tipo pickup, color gris, cuyos ocupantes mostraron una actitud evasiva al notar la presencia de las unidades oficiales.

Al intentar realizar una inspección preventiva, los tripulantes del vehículo abrieron fuego contra los agentes, lo que derivó en un intercambio de disparos. La Guardia Estatal repelió la agresión conforme a los protocolos de uso legítimo de la fuerza, logrando controlar la situación y neutralizar la amenaza.

Como reacción a estos hechos, se registraron bloqueos con llantas incendiadas y tráileres atravesados sobre la carretera Ribereña, en el tramo con dirección a Reynosa, lo que generó afectaciones temporales a la circulación.

Una vez restablecido el orden, las autoridades aseguraron tres armas largas y la camioneta utilizada por los agresores, además de detener a tres masculinos, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes.

La Vocería de Seguridad informó que se reforzarán los operativos en la zona Ribereña como parte de las acciones permanentes para inhibir actividades delictivas y garantizar la seguridad de la población.