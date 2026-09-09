Enfrenta Matamoros alza en índice de desempleo estatal

El secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi, reconoció que el municipio fronterizo es uno de los más afectados en la entidad.

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El Secretario del Trabajo en Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi, reconoció que Matamoros enfrenta una situación complicada en materia de desempleo.

El funcionario señaló que en el estado se registran alrededor de 40 mil personas desempleadas, de las cuales el 22 por ciento corresponde únicamente a Matamoros.

Explicó que tan solo en esta frontera la cifra representa miles de familias que se han quedado sin una fuente de ingresos, lo que coloca al municipio como uno de los más afectados a nivel estatal.

Por otro lado, indicó que de aproximadamente 4 mil personas que perdieron su empleo recientemente, alrededor de mil 500 han logrado ser recontratadas.

Atribuyó esta recuperación a que se han redoblado esfuerzos entre el Gobierno del Estado, empresas y sindicatos para generar oportunidades laborales y facilitar la reinserción laboral.

Finalmente, aseguró que continuarán las acciones para reducir el índice de desempleo en Matamoros y en el resto de Tamaulipas.