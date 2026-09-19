Enfrenta la Fiscalía de Tamaulipas extorsión a comercios

El fiscal general de la entidad destacó que la delincuencia organizada impone compras exclusivas al comercio establecido.

El titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, informó que la dependencia se encuentra trabajando en el fortalecimiento de sus áreas de investigación, con un enfoque prioritario en el combate al secuestro y, de manera especial, a la extorsión.

Govea Orozco destacó que la institución está poniendo especial énfasis en las nuevas modalidades de extorsión que afectan al comercio organizado. El fiscal explicó que este delito se está presentando bajo una forma de coacción en la que se obliga a los comerciantes a adquirir sus insumos exclusivamente a través de un proveedor designado.

“Es lo que estamos trabajando muy fuerte”, señaló el titular, al detallar que esta práctica opera como un monopolio impuesto por la fuerza.

Según el funcionario, el proveedor único en estas dinámicas de coacción suele estar relacionado con actividades de la delincuencia organizada, convirtiéndose en una vertiente crítica que la Fiscalía está atendiendo con determinación.

Ante este panorama, el funcionario subrayó que la dependencia mantiene un trabajo constante y profundo en todos los rubros, con el objetivo de desarticular estas prácticas ilícitas y garantizar la seguridad y libertad operativa de los sectores comerciales en la entidad.