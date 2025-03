Enfrenta IMSS-Bienestar desabasto en hospitales de Reynosa

El sistema de salud IMSS-Bienestar, implementado por el gobierno federal, sigue en su fase de adaptación y aún enfrenta dificultades para operar con normalidad.

Una de las principales problemáticas es el desabasto de medicamentos en hospitales públicos de Tamaulipas, situación que se ha vuelto más crítica en Reynosa debido a su alta concentración poblacional.

El director del Hospital General de Reynosa, Dr. Néstor García Prugue, reconoció que el abasto de insumos médicos sigue siendo insuficiente, aunque aseguró que se trabaja para mejorar la distribución a nivel estatal y nacional.

"Como toda nueva institución trae una serie de problemas administrativos para funcionar y organizarse formalmente, y esto también conlleva dificultades en el abastecimiento de medicamentos. Obviamente, le mentiría si le dijera que nos sobra. Sí hay faltantes, pero se está trabajando más en eso a nivel nacional y estatal", señaló.

Además del desabasto de medicamentos, la alta demanda de atención ha generado la saturación de los hospitales.

Al permitir que cualquier ciudadano sin seguridad social pueda acceder a los servicios de salud, la demanda ha rebasado la capacidad de algunas clínicas, especialmente en el área de cirugías.

"Hay muchas cirugías generales, desde apendicitis, vesícula, abdomen agudo, hasta traumatismos y estallamiento de vísceras. No tengo la cifra exacta, pero la demanda es alta. No contamos con cirugía radio torácica porque no tenemos esa especialidad", explicó el director del Hospital General.

Uno de los servicios más requeridos es el de salud de la mujer, lo que ha puesto a prueba la capacidad del hospital para atender cesáreas y procedimientos ginecológicos.

"Las cirugías ginecológicas son el pan de cada día. Hay cesáreas complicadas, histerectomías y procedimientos en ovarios. Es un hospital con mucha demanda en general", indicó García Prugue.

Ante esta crisis, el Gobierno de Tamaulipas ha anunciado la compra de un lote millonario de medicamentos para abastecer los hospitales del estado y mejorar la atención médica.

"El gobernador anunció que, a partir del 15 pasado, se firmó una compra consolidada de medicamentos. No recuerdo la cantidad exacta de millones que se invirtió, pero fue una cifra importante para surtir el faltante. Esperamos que pronto tengamos un mejor abastecimiento, ya que se están haciendo muchos esfuerzos en este tema", concluyó el director del Hospital General de Reynosa.

Se espera que esta inversión ayude a mitigar la escasez de medicamentos y optimice la capacidad de respuesta del sistema de salud en la entidad.

