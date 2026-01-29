Enfrenta diversos retos comercio ambulante en Ciudad Victoria

El secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, explica que el Departamento de Inspección Fiscal actúa a solicitud de ciudadanos

El comercio ambulante en Ciudad Victoria enfrenta serios desafíos en 2026, con un panorama complicado para los 280 comerciantes que forman parte de la Asociación de Puestos Fijos y Semifijos. Entre los problemas más destacados se encuentran las bajas ventas, especialmente durante la cuesta de enero, el pago por derecho de piso al Municipio, y los constantes desalojos motivados por la necesidad de mantener una imagen urbana adecuada.

Paulino Cortez, líder del gremio, enfatiza que los comerciantes ambulantes dependen exclusivamente de la venta de sus productos y artículos para subsistir. “Viven al día y así mantienen a sus familias”, señala, reflejando la precariedad de su situación.

Intervención del Ayuntamiento

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, explica que el Departamento de Inspección Fiscal actúa a solicitud de ciudadanos o establecimientos que se ven afectados por la ocupación del espacio público.

Reséndez Silva aclara que “en muchos casos es apetición de partes, porque hay comercios que afectan las vialidades o el tránsito libre de los peatones, generando incomodidad y poniendo en riesgo la integridad física”.

Regulación del comercio informal

El funcionario municipal también destaca la necesidad de regular el comercio informal conforme a los reglamentos municipales, asegurando que se liberen las banquetas y se garantice la seguridad de los transeúntes. "Se busca que ya no crezca el comercio ambulante", añade, subrayando que se han recibido múltiples solicitudes de instituciones médicas, tiendas de autoservicio y escuelas para abordar esta problemática.

La situación del comercio ambulante en Ciudad Victoria es un reflejo de la lucha diaria de quienes, a pesar de los obstáculos, continúan intentando hacer frente a un panorama adverso.