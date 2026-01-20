Enfrenta desafíos combate a violencia contra la mujer en Reynosa

De acuerdo a cifras de autoridades, Tamaulipas ha registrado un número importante de casos de violencia contra las mujeres durante 2025

La violencia contra la mujer continúa siendo una preocupación creciente en la frontera de Reynosa, donde diversas estadísticas y reportes oficiales colocan a la ciudad y al estado en una situación de riesgo para las mujeres, tanto en delitos comunes como en los casos más extremos de feminicidio y violencia familiar.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tamaulipas ha registrado un número importante de casos de violencia contra las mujeres durante 2025, incluyendo reportes de violencia familiar, abuso, hostigamiento y otros delitos vinculados al género.

Entre enero y septiembre de este año, en todo el estado se abrieron más de 8 mil carpetas de investigación por delitos cometidos contra mujeres, que incluyen feminicidios, homicidios dolosos y culposos, violencia familiar, lesiones, entre otros.

En este mismo periodo, se contabilizaron 21 mil 816 llamadas de auxilio al 911, la mayoría relacionadas con casos de violencia familiar, de pareja y agresiones en distintos contextos.

Feminicidios y Reynosa como foco rojo

Los feminicidios siguen siendo una de las expresiones más graves de la violencia, y aunque las cifras varían según la fuente y corte de datos, los registros oficiales muestran que Tamaulipas ha enfrentado varios casos durante 2025.

Otros informes oficiales señalan que, hasta la primera mitad del año, Tamaulipas registró al menos 13 feminicidios, con varios de esos casos concentrados en municipios de la zona norte como Reynosa.

Estos números se suman a la percepción de riesgo que enfrentan las mujeres en la región, donde la violencia familiar y de pareja es un fenómeno con incidencia alta y constante.

Estadísticas de llamadas de auxilio en Reynosa

Los reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tamaulipas muestran que Reynosa ha tenido un volumen sostenido de llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra la mujer durante varios meses de 2025. En enero se registraron alrededor de 60 llamadas, en febrero 63, en abril 94 y en agosto 69, todas vinculadas a incidentes de violencia contra mujeres atendidos por la línea 911.

Centros de apoyo y atención para víctimas

Frente a este panorama, existen instancias de apoyo disponibles para mujeres víctimas de violencia en Reynosa y en todo Tamaulipas. Entre los recursos destacan:

El Centro de Justicia para las Mujeres de Reynosa, que ofrece atención especializada, orientación y acompañamiento para la presentación de denuncias y acceso a servicios jurídicos y sociales.

El Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, que brinda servicios de atención y programas enfocados en la prevención y erradicación de la violencia de género, además de apoyo psicológico y jurídico.

El Instituto Municipal de la Mujer en Reynosa, que ofrece asesoría legal y psicológica, acompañamiento y talleres para la autonomía económica y reinserción de mujeres que viven violencia.

Además de estas instancias locales, existen organizaciones como la Red Nacional de Refugios A.C., que agrupa a más de 75 espacios de atención y protección para mujeres y niñas en situación de violencia en diferentes partes del país, incluyendo atención vía telemática y acompañamiento integral.

A nivel federal, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva opera programas de refugios para mujeres en situaciones de violencia extrema, con recursos destinados para su operación en 2025, incluyendo apoyos para mujeres y sus hijas e hijos que buscan protección.

Presupuesto y demandas de atención

En materia presupuestal, la Secretaría de las Mujeres de México solicitó para el ejercicio fiscal 2026 un aumento de recursos destinados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, proponiendo un presupuesto de más de 856 millones de pesos para programas especializados en esta materia, lo que implicaría un aumento de alrededor del 3.2% respecto a periodos previos.

Este presupuesto contempla partidas para centros de justicia, refugios y alertas de género, con la finalidad de fortalecer la infraestructura de atención y protección para mujeres víctimas de violencia en todo el país, incluida la frontera norte.

Conclusión

La violencia contra la mujer en Reynosa y en la frontera con Estados Unidos presenta retos significativos, con cifras que reflejan tanto la gravedad de la problemática como la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención, protección y justicia.

Aunque existen recursos y centros especializados para apoyar a las víctimas, activistas y organizaciones sociales insisten en la importancia de incrementar la cultura de la denuncia, atender de forma integral a las mujeres afectadas y asegurar que los presupuestos destinados cumplan con su propósito de prevenir y erradicar estos delitos.