Endurecen penas contra extorsión en todo el país: Jose Ramón

El senador confió en que, con estas modificaciones legales y una mayor coordinación entre autoridades, se obtendrán resultados positivos en el combate al delito

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El senador José Ramón Gómez Leal informó que desde el Senado se realizaron modificaciones a la ley para que el delito de extorsión sea tipificado de la misma manera en todo el país, además de fortalecer las sanciones contra quienes lo cometan.

El legislador destacó que estas reformas buscan cerrar vacíos legales y permitir una actuación más firme por parte de las autoridades, al establecer criterios homologados en todas las entidades.

Señaló que el endurecimiento de las penalidades contribuirá a que, de manera gradual, se logre una disminución en este delito, aunque reconoció que es fundamental reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Gómez Leal explicó que actualmente los municipios no cuentan con corporaciones policiales propias, ya que la seguridad está a cargo de los gobiernos estatales, lo que hace indispensable mejorar la comunicación y el flujo de información sobre las zonas donde se presentan casos de extorsión.

Finalmente, el senador confió en que, con estas modificaciones legales y una mayor coordinación entre autoridades, se obtendrán resultados positivos en el combate a la extorsión, reiterando que las nuevas sanciones más severas serán clave para inhibir este delito.