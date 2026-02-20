Endurecen medidas contra contaminación por residuos

Lozano González dijo que es importante que la ciudadanía se una a nosotros en esta lucha, denunciando cualquier actividad sospechosa

El procurador ambiental, Ramiro Lozano González, informó que se ha intensificado la lucha contra los basureros clandestinos en el estado, con el objetivo de proteger el medio ambiente y la salud pública.

Dijo que trabajan arduamente para erradicar los basureros clandestinos que afectan nuestra ciudad y nuestro entorno.

Según el procurador, se realizaron operativos en diferentes zonas de la ciudad, donde se han detectado y clausurado varios basureros clandestinos.

Lozano González hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier actividad irregular relacionada con la disposición de residuos sólidos, y aseguró que se tomarán medidas drásticas contra aquellos que sean encontrados culpables de contaminar el medio ambiente.

Lozano González dijo que es importante que la ciudadanía se una a nosotros en esta lucha, denunciando cualquier actividad sospechosa y colaborando con las autoridades para mantener nuestras ciudades limpias y seguras.