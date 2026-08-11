Encuentran sin vida a joven de 21 años en vivienda de col Nogalar

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron como primeros respondientes al lugar, pero solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales

Un joven de 21 años fue localizado sin vida durante la madrugada de este lunes en el interior de un domicilio ubicado en la calle Del Avellano, en la colonia Nogalar, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros informes, el hallazgo fue realizado por la madre del joven, quien al percatarse de la situación avisó de inmediato a las autoridades a través de los números de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron como primeros respondientes al lugar; sin embargo, tras la valoración confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, arribaron elementos de la Guardia Estatal, así como agentes de la Policía Ministerial y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas del fallecimiento, por lo que será a través de las investigaciones en curso como se determine qué fue lo que ocurrió en este hecho que ha causado consternación en el sector.