Encuentran segundo delfín muerto en Playa Bagdad

Conibio Global A.C. detectó lesiones en el ejemplar, encontrando marcas en la cola, e instó a la FGR a investigar el uso de la especie.

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Un segundo delfín fue localizado sin vida durante la misma semana en Playa Bagdad, en Matamoros, situación que encendió las alertas de la asociación Conibio Global A.C., cuyos técnicos comunitarios encontraron al ejemplar durante la mañana de este domingo en la zona norte del balneario.

A través de una publicación, la organización informó que el animal presentaba aparentes lesiones y marcas en la cola que podrían indicar que estuvo atado, por lo que manifestó su preocupación ante la posibilidad de que estos mamíferos marinos estén siendo utilizados como carnada para la pesca de tiburón.

Conibio Global señaló que anteriormente ha documentado casos con características similares, en los que presuntamente los delfines son mantenidos atados mar adentro para posteriormente utilizarlos en actividades pesqueras. Sin embargo, aclaró que es necesaria una investigación pericial para determinar las causas de muerte y el origen de las lesiones.

Ante esta situación, la asociación solicitó una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes y la inspección de cooperativas pesqueras de Playa Bagdad, con el propósito de descartar o confirmar posibles prácticas relacionadas con el uso de restos de delfines como carnada.

Asimismo, indicó que tiene conocimiento de que la Fiscalía General de la República (FGR) está considerando estos hechos, por lo que insistió en la necesidad de esclarecer ambos casos y establecer responsabilidades, al advertir que hasta el momento no han recibido una respuesta efectiva de las autoridades.

La organización reiteró su llamado para proteger la fauna marina y evitar que estos animales sean utilizados en actividades de pesca, mientras se determina qué ocurrió con los dos ejemplares encontrados sin vida en las costas de Matamoros.