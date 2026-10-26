Encuentran restos óseos calcinados durante búsqueda en Matamoros

Las integrantes del colectivo informaron que las labores se extendieron hasta la noche y contaron con el acompañamiento de elementos de la Guardia Estatal

El colectivo Fuerza Matamoros Buscadoras por Amor Tamaulipas reportó el hallazgo de restos óseos calcinados durante una jornada de búsqueda realizada el jueves 22 de octubre en Matamoros.

Entre los indicios localizados se encuentran fragmentos de huesos y piezas dentales, cuyo origen e identidad aún están pendientes de establecerse mediante los procedimientos periciales correspondientes.

Las integrantes del colectivo informaron que las labores se extendieron hasta la noche y contaron con el acompañamiento de elementos de la Guardia Estatal, quienes brindaron apoyo durante los recorridos.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de los restos ni se ha confirmado si corresponden a alguna de las personas reportadas como desaparecidas en la región.

Solicitan a familias informarse sobre muestras genéticas

Ante este hallazgo, la agrupación hizo un llamado a las familias que buscan a un ser querido para que se acerquen a las autoridades y soliciten información sobre la toma de muestras genéticas de referencia.

Estos perfiles permiten realizar confrontas de ADN con los restos recuperados y contribuir a los procesos de identificación.

El colectivo pidió evitar especulaciones sobre la identidad de los restos mientras avanzan las investigaciones y reiteró la importancia de que los familiares mantengan actualizada la información de sus denuncias por desaparición y proporcionen muestras biológicas cuando las autoridades se las soliciten.

Identificación dependerá de los análisis forenses

El nuevo reporte se suma a las labores de búsqueda que colectivos de familiares realizan en Matamoros. En julio pasado, Fuerza Matamoros informó sobre la localización de ocho posibles puntos de interés forense, donde se encontraron restos calcinados, prendas de vestir y calzado.

En aquella jornada, las autoridades realizaron diligencias en cinco de los sitios detectados, mientras que los demás quedaron pendientes de procesamiento.

Por ahora, el colectivo mantiene el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que pueda contribuir a localizar a personas desaparecidas y a sus familias para que se acerquen a las instancias correspondientes. La identificación de los restos dependerá de los análisis forenses y de los resultados de las confrontas genéticas.