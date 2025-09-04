Encuentran mujer inconsciente en col. Rodríguez, Reynosa

Mujer fue hallada inconsciente en un baldío de la colonia Rodríguez, detrás de la delegación de Seguridad Pública, generando fuerte movilización

La mañana de este martes, una mujer fue encontrada inconsciente en un terreno baldío ubicado entre las calles Michoacán y Tamaulipas, en la colonia Rodríguez, justo detrás de la delegación de Seguridad Pública Municipal, lo que provocó una rápida movilización de autoridades y cuerpos de auxilio.

Vecinos y transeúntes que pasaban por el lugar reportaron a la joven, quien se encontraba recostada sobre una caja de cartón, sin responder a estímulos y con una herida visible en el pie que dejó manchas de sangre sobre la banqueta.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras brindarle atención básica, lograron que recuperara la conciencia. La mujer explicó que se había desmayado por la molestia de la lesión en el pie y porque se le bajó la presión, aunque no pudo precisar cómo ocurrió la herida. Posteriormente, mencionó que padece diabetes, por lo que se considera que pudo haber sufrido una descompensación.

Elementos de la Guardia Estatal apoyaron en la emergencia y, una vez estabilizada, la acompañaron hasta su domicilio en la Zona Centro, donde fue entregada a sus familiares para su cuidado.

El hecho encendió las alertas entre la población, debido a que en Reynosa recientemente se han registrado denuncias de mujeres desaparecidas, lo que aumentó la preocupación de vecinos al encontrarla en esas condiciones.

Al respecto, Fernando García, policía de vialidad en Reynosa, explicó:

“Fue un reporte de una femenina que estaba inconsciente, tirada en un terreno baldío, en este caso fue aquí en la colonia Rodríguez, a una cuadra de seguridad pública. Estaba nada más recostada en una caja de cartón y estaba con un tipo de manchas de sangre, pero era una cortada solamente de un pie. Eso fue lo que la Cruz Roja, los compañeros paramédicos, establecieron: que no era de gravedad. En sí se quedó dormida, padece de una enfermedad que creo que es diabetes, se sintió mal y ya no pudo caminar más y con la cortada ya no quiso caminar. No estaba reportada como desaparecida ni nada”.

Este caso también deja una reflexión sobre la importancia de atender la salud, especialmente en personas con enfermedades crónicas como la diabetes, donde el control médico y el apego a los tratamientos son fundamentales para prevenir situaciones de riesgo como la que vivió esta mujer.