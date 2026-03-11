Encuentran cuerpo sin vida embolsado en Ciudad Madero

las autoridades activaron los protocolos de investigación para esclarecer las circunstancias del hallazgo, quedando el caso a cargo de la FGJE

El cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino fue localizado la tarde de este martes en la vía pública, dentro de una bolsa de basura, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad en la colonia Primero de Mayo.

El reporte fue realizado por vecinos al número de emergencias 911, quienes alertaron sobre un objeto sospechoso en la esquina de las calles Saltillo y Revolución.

Al acudir al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado, confirmaron que al interior de una bolsa negra colocada en un bote de basura se encontraban posibles restos humanos.

La zona fue acordonada mientras personal de servicios periciales realizaba las diligencias correspondientes.

Alrededor de la 1:30 de la tarde, elementos del Servicio Médico Forense procedieron al levantamiento del cuerpo, además de asegurar diversas pertenencias localizadas en el lugar.

De acuerdo con información difundida por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, las autoridades activaron los protocolos de investigación para esclarecer las circunstancias del hallazgo, quedando el caso a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que determinará la identidad de la víctima y las causas de la muerte.