Encuentrab cuerpo en la colonia Marte R. Gómez de Reynosa

Personal de la Policía Investigadora y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizaron la inspección del lugar y recabaron indicios

Una movilización de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales se registró en la colonia Marte R. Gómez de Reynosa, tras el hallazgo de una persona sin vida en un terreno baldío ubicado a un costado de un plantel de bachillerato, cerca de la carretera Reynosa-San Fernando.

Reportan el hallazgo en la colonia Marte R. Gómez

El reporte fue difundido por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas y alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en avanzado estado de descomposición, localizado recostado sobre unas piedras dentro del predio.

De acuerdo con la información preliminar, la persona vestía una playera tipo polo verde y un pantalón deportivo negro. Hasta el momento, no se habían proporcionado datos que permitieran establecer su identidad.

Fiscalía recaba indicios y traslada el cuerpo al SEMEFO

Elementos de la Guardia Estatal acudieron al sitio y resguardaron el perímetro para facilitar las labores de investigación. Más tarde, personal de la Policía Investigadora y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizaron la inspección del lugar y recabaron indicios.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicaría la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento y avanzar en el proceso de identificación.