Encharcamientos mantienen aislada a colonia de Reynosa

Vecinos de la colonia Manuel Tárrega señalan que se trata de una problemática que ha persistido durante años sin una solución definitiva

Habitantes de la colonia Manuel Tárrega continúan enfrentando severos problemas de movilidad debido a los encharcamientos permanentes que se registran en uno de los principales accesos al sector, ubicado a un costado del bulevar Luis Echeverría.

La acumulación de agua permanece durante semanas e incluso meses, dificultando el paso de vehículos y peatones, además de afectar el acceso a viviendas. Los vecinos señalan que se trata de una problemática que ha persistido durante años sin una solución definitiva.

A las lluvias se suma una fuga de aguas residuales que agrava las condiciones del lugar, manteniendo estancada el agua y generando un foco de contaminación en la zona.

Los residentes atribuyen el problema a deficiencias en la infraestructura urbana y advierten que el acceso permanece rodeado de maleza y en condiciones prácticamente intransitables.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades para implementar un sistema eficiente de drenaje pluvial y realizar trabajos de rehabilitación que permitan recuperar la vialidad y mejorar la calidad de vida de las familias afectadas.