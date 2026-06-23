Encharcamientos mantienen aislada a colonia de Reynosa

Habitantes de la colonia Manuel Tárrega continúan enfrentando severos problemas de movilidad debido a los encharcamientos permanentes que se registran en uno de los principales accesos al sector, ubicado a un costado del bulevar Luis Echeverría.
La acumulación de agua permanece durante semanas e incluso meses, dificultando el paso de vehículos y peatones, además de afectar el acceso a viviendas. Los vecinos señalan que se trata de una problemática que ha persistido durante años sin una solución definitiva.
A las lluvias se suma una fuga de aguas residuales que agrava las condiciones del lugar, manteniendo estancada el agua y generando un foco de contaminación en la zona.
Los residentes atribuyen el problema a deficiencias en la infraestructura urbana y advierten que el acceso permanece rodeado de maleza y en condiciones prácticamente intransitables.
Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades para implementar un sistema eficiente de drenaje pluvial y realizar trabajos de rehabilitación que permitan recuperar la vialidad y mejorar la calidad de vida de las familias afectadas.