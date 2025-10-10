En aumento brotes de virus de mano, boca y pie en Tamaulipas 

La secretaría de Salud reporta 120 casos de mano, boca y pie en 2025, con 14 brotes en septiembre y 15 en octubre, sobre todo en Ciudad Victoria y Tampico

La Secretaría de Salud registró durante septiembre 14 brotes del virus de mano, boca y pie, mientras que durante octubre se llevan 15 brotes de este padecimiento, pero en lo que va del 2025, suman 120 menores registrados con estos síntomas, principalmente en Ciudad Victoria y Tampico, informó Sergio Uriegas Camargo.

El Epidemiólogo del sector salud reconoció que el virus es altamente contagioso, pero nada grave, es decir, es un padecimiento que presenta cuadros clínicos leves, que se puede llegar a complicar como cualquier cuadro producido por virus; sin embargo, en el Coxsackie virus es incluso autolimitado, son cuadros leves.

Un brote del virus mano, boca y pie se refiere a la aparición de varios casos de la enfermedad en un área específica y en un periodo corto de tiempo, siendo común en niños y se caracteriza por: Sarpullido, erupciones en las manos, pies y alrededor de la boca, fiebre y malestar como dolor de garganta y pérdida de apetito.

El funcionario del sector salud explicó una serie de recomendaciones para que los padres de familia lo tomen en cuenta y estén en condiciones de romper las cadenas de transmisión, principalmente el lavado de manos de los menores hasta por 20 segundos.