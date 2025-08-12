Empresas mexicanas deberán acatar 'Ley Silla' antes de diciembre

La directora de Inspección de la Secretaría del Trabajo, explicó que las comisiones deberán realizar un análisis individual para los tiempos de descanso

Fue el pasado 17 de julio cuando se dio a conocer que las empresas en México deberán cumplir con los lineamientos de la llamada “Ley Silla”, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca garantizar el derecho al descanso durante la jornada laboral, especialmente para quienes desempeñan sus labores de pie.

La disposición obliga a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo y permitir descansos periódicos. Sobre su aplicación, Claudia Yazmín Villarreal Vásquez, directora de Inspección y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo, explicó que las comisiones de seguridad y salud de cada centro laboral deberán realizar un análisis individual para determinar los tiempos de descanso que correspondan a cada trabajador, considerando el tipo de labor que realiza y su estado de salud.

La ley también establece que las sillas deberán cumplir con características específicas: contar con respaldo, reposabrazos, soporte lumbar, ajuste de altura y permitir que los pies queden apoyados en el piso y las rodillas en posición cómoda.

Pese a ello, existe inquietud en el sector empresarial. Antonio, empresario local, señaló que la medida podría reducir las jornadas a 35 horas semanales, debido a que se sumaría un mínimo de una hora diaria de descanso a la reciente reforma que limita las jornadas a 40 horas semanales. “Ahorita todavía no está muy claro. Por ahora es voluntario si se otorga algún descanso extra a los trabajadores; ya sería que cada empresa lo determine, pero sí impacta en el tiempo efectivo de trabajo”, comentó.

La “Ley Silla” aplica principalmente a trabajadores que realizan tareas de pie durante largas jornadas, como en tiendas, supermercados, restaurantes, servicios de atención al cliente o labores en campo. Los trabajadores podrán denunciar el incumplimiento de manera presencial o anónima, y la falta de cumplimiento acarreará multas.

Villarreal Vásquez precisó que las empresas tienen hasta diciembre para adquirir las sillas necesarias o habilitar espacios adecuados y cómodos como zonas de descanso. En caso contrario, la Secretaría del Trabajo iniciará inspecciones y aplicará sanciones. “Debe existir un lugar de descanso con sillas adecuadas que cumplan con los lineamientos establecidos, ya sea en el mismo espacio de trabajo o en un área destinada específicamente para ello”, puntualizó.