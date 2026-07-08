Empresarios piden invertir en centro histórico de Tampico

La Asociación Regional de Comerciantes e Industriales Mexicanos solicitó a las autoridades de Tampico poner fin a este problema

Cerca de 80 edificios que se encuentran ubicados en el perímetro del centro histórico de Tampico, se encuentran en ruinas, y siete de ellos están en clasificación de riesgo inminente.

La Asociación Regional de Comerciantes e Industriales Mexicanos (ARCIM) solicitó a las autoridades de Tampico poner fin a este problema que data de hace décadas.

Lamentablemente, a través de la Secretaría municipal en el Ayuntamiento porteño, se han girado algunos avisos o notificaciones a dueños de estos inmuebles, con el afán de que lo reparen; sin embargo, en la mayor parte de los casos se ha hecho caso omiso a la invitación municipal.

Rosa Edith Deantes Martínez, presidenta de esta asociación, pidió que a esta parte histórica de la ciudad se le otorgue un nuevo rostro.

Disponer de un recurso extra por parte del gobierno municipal o estatal aseguro que le vendría bien a esta zona que por años ha permanecido en decadencia y que lamentablemente es uno de los primeros sitios donde acude el turismo año tras año, el que es fiel a cada visita al puerto y que se vuelve a tomar con esta misma cena de abandono.

En el corazón de Tampico, la antigüedad de las construcciones—muchas sin varilla ni concreto—las hace muy vulnerables a las recientes lluvias y la humedad.

Existe un dictamen emitido por Protección Civil municipal, donde determina fallas estructurales y riesgos de estas construcciones.