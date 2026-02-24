Empresarios llaman a no difundir rumores de desabasto

Tanto micro como medianos empresarios continúan laborando con normalidad, ya que los episodios de violencia se concentran en otras regiones

El sector empresarial del sur de Tamaulipas pidió a la población no caer en rumores sobre un supuesto desabasto de alimentos tras los hechos violentos registrados en el país. La aclaración surge luego de confusión en redes sociales.

Tiendas y almacenes ajustan horarios, no hay desabasto

El pasado domingo, algunas tiendas departamentales y almacenes anunciaron que cerrarían sus puertas después de las 20:00 horas, lo que generó malentendidos sobre la disponibilidad de productos. Los empresarios aclararon que esta medida era preventiva y no refleja escasez.

Funcionamiento normal de negocios en la región

Señalaron que tanto micro como medianos empresarios continúan laborando con normalidad, ya que los episodios de violencia se concentran en otras regiones y no afectan a Tampico, Madero y Altamira. Hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar difundir información imprecisa que genere alarma.